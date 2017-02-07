GİMAT Yönetim Kurulu Başkanı Recai Kesimal, Başkent’in iş dünyasına yön veren MAG Business’a özel açıklamalarda bulundu. Ankara’da hayata geçirilecek olan GİMAT Gross projesinin detaylarını anlatan Kesimal “GİMAT dünyayı doyurur” diye konuştu.

“GİMAT dünyası sadece bulunduğu nokta ile yetinmeyen, başta Ankara olmak üzere ülkenin ekonomisine doğrudan katma değer yaratan bir yapılanmadır.”

“GİMAT Gross için 4 gün gibi kısa bir süre içerisinde 180 milyon üzerinde para topladık.”

“Bütün çabamız GİMAT Gross’u Mayıs sonunda açmak”

“Proje tamamlandığında ve tam anlamıyla hayata geçtiğinde ciddi bir istihdam yaratacak. Bu sayede, yaklaşık 5 bin kişiye iş imkanı sağlamış olacağız.”

“Başta Ankara ekonomisine ve doğrudan Türkiye ekonomisine katkı sağlayacağız.”

“Gıdada en iyiyi, en ucuza satacağız.”

“Ankara’da üç tane yapıyı daha hayata geçireceğiz.”

MAG Business birbirinden özel röportajları ile gündem belirlemeye devam ediyor. Mayıs ayında Ankara’da hayata geçirilecek olan GİMAT Gross projesine dair her detayı paylaşan GİMAT Yönetim Kurulu Başkanı Recai Kesimal, “Başta Ankara ekonomisine ve doğrudan Türkiye ekonomisine katkuı sağlayacağız” dedi. Gimat Gross projesinin sadece Ankara ile sınırlı kalmayacağının da vurgusunu yapan Kesimal “Gimat Gross projesini yaparken Ankara’da şu an bitme aşamasında olan projemizi merkez üssü olarak düşündük ve bu amaçla yola çıktık. Projemiz sadece bununla sınırlı kalmayacak. Ankara’da üç tane yapıyı daha hayata geçireceğiz. Stratejik ve insanların ulaşabileceği kolay noktalarda olacak. İstanbul’da ise, beş tane GİMAT Gross projesi yapmayı planlıyoruz. Adana, İzmir, Antalya, Bursa ve Karadeniz’e kadar yapılanmayı en kısa zamanda hayata geçirmek istiyoruz” diye konuştu.

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