Türkiye Genç İş Adamları Derneği’nin üyeler arası ilişkileri güçlendirmek ve ticareti geliştirmek amacıyla düzenlediği “Business Network – Kazandıran Buluşmalar”ın 11.si büyük bir katılımla gerçekleştirildi.

Türkiye’deki ilk ulusal ve tek uluslararası genç iş adamları derneği TÜGİAD’ın Ankara şubesi geleneksel buluşmasını gerçekeştirdi. Union Sigorta ve Reasürans Brokerliği şirketinin de sahibi olan Fırat Aker ev sahipliğinde düzenlenen davet Gordion Otel’de gerçekleştirildi. Yoğun katılımla gerçekleşen davetin açılış konuşmasını TÜGİAD Ankara Başkanı Ercan Kahraman gerçekleştirdi. Konuşmasında TÜGİAD üyelerinin gittikçe ticaretini geliştirdiğinden bahseden Ercan Kahraman tüm üyelere sonsuz teşekkürlerini iletti. Kahraman’ın konuşmasının ardından toplantı, GGYD Başkanı Nezih Allıoğlu’nun ve Ankara Galatasaraylı Yönetici İş Adamları Derneği Başkanı Özgür Savaş’ın konuşmalarıyla devam etti.