Altı nesildir dünyanın en kaliteli kumaşlarını üreten İtalyan giyim markası Loro Piana’nın, 2016-17 Sonbahar/Kış Koleksiyonu, çok özel bir davetle Ankara’nın cemiyet ve sanat dünyasıyla buluştu.

Doğuş Perakende Grubu’nun ev sahipliğinde gerçekleşen etkinlik Next Level’ın en özel rotası olan Masa Restaurant Private Lounge’da cemiyet, iş ve sanat hayatının tanınmış simalarının katılımıyla düzenlendi. Konuklar Masa Private Lounge ve Borsa Restoran’ın enfes ikramları ile lezzet şöleni yaşadı. Loro Piana’nın ayrıcalıklı dünyasının anlatıldığı özel davet, markanın köklü hikayesini anlatan bir sunumla başladı ve markanın yeni sezon ürünlerinin tanıtıldığı bir defileyle devam etti. Markanın deneyim köşesinde eşsiz mükemmelikteki ikonik ürünlerine tek tek dokunan, metaryallerin yumuşaklığını ve kalitesini hisseden konuklar, koleksiyona tam not verdi. Dayanıklılığı, yumuşaklığı, hafifliği ile bilinen Baby Cashmere ve Peru’da Loro Piana tarafından koruma altına alınan, dünyanın en yumuşak tüylerine sahip olan vikunyaların yününden üretilen kazaklar misafirler tarafından bolca övgü aldı. Loro Piana’nın, Ankara’nın cemiyet ve sanat dünyasıyla ilk kez bir araya geldiği davette jazz sanatçısı Brenda Berin sahne aldı. Konuklar caz ziyafeti eşliğinde keyifli dakikalar geçirdi.