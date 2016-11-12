Reşit Galip Caddesi’nde geçtiğimiz ay açılan Karaf Restoran ve bom dergi , Kasım Ayı’nda bir “Kışa Merhaba” partisi düzenledi. Başkent sosyal yaşamının önde gelen isimlerinin katıldığı davette sıcak şarap sunumu ve yeni sezon mezelerinin tadımıyla keyifli bir akşam yaşandı.

Başkentli iş adamı Batuhan Safi eşi Tuğçe Safi ve Ali Alphan Alpat’ın ortaklığıyla Reşit Galip Caddesi’nde kurulan Karaf Restoran düzenlediği parti ile “Kışa Merhaba” dedi. Başkentli misafirleriyle dolup taşan restoran geceye özel sangria, sıcak şarap ve meze sunumları ile beğeni topladı. Soğuk Ankara havasında sıcak rüzgarlar estiren mekan atmosferi ile davetlilerden tam not aldı. Dj Mehmet Dinar’ın sahne aldığı gecede davetliler 45’likler denen nostaljik müziklerle eğlencenin tadına vardılar. Steak kebap konseptindeki mekan gece boyu servis edilen ikramlarla mutfak konusunda da iddialı olduğunu ortaya koydu. Erken saatlerde başlayan davet gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam etti.