

Günlük hayatını, stilini, gezip gördüğü yerleri ve deneyimlediği lezzetleri takipçileriyle paylaşarak sosyal medya fenomeni haline gelen Gamze Biran, blogger olma serüvenini ve yakın dönemdeki projelerini bizlerle paylaşıyor…



Blogger olma serüveniniz nasıl gelişti?

8 sene önce İTÜ İşletme Mühendisliği’nde okurken başladığım blog yolculuğuma şu an stilist ve dijital etki yaratıcısı olarak devam ediyorum. Markalar için sosyal medya projeleri üretip hayata geçirirken günlük hayatımı, stilimi ve seyahatlerimi de @gamzebiran instagram hesabımda takipçilerimle paylaşıyorum.

Sosyal medyayla ilişkiniz ne zaman, nasıl başladı?

Sosyal medyayla ilişkim çoğu insan gibi Facebook’la başladı, sonra Twitter geldi ama son 3 senedir Instagram’la top noktaya ulaştığını düşünüyorum. Snapchat ve Youtube da bu süreçte sıkça kullandığım diğer mecralar arasında.

Peki modaya her zaman ilginiz var mıydı? Yoksa sosyal medya kullanımı popüler olduktan sonra mı keşfettiniz?

Modaya ilgim okul yıllarımdan beri vardı, o yüzden mühendislik okurken nasıl moda dünyasına dahil olurum dedim ve bir moda bloğu açtım. Sonrasında dergilerde staj, çekimlerde asistanlık derken bu dünyayı çok sevdiğimi anladım. Okul bittikten sonra da moda sektöründeki tecrübelerim ve bloğum bana yeni iş kapıları açtı.



En beğendiğiniz Türk ve yabancı tasarımcılar kimler?

Elif Cığızoğlu, Nihan Peker, Zeynep Tosun, Hüseyin Çağlayan, Riccardo Tisci, Alexander Wang…

Kendi tarzınızı nasıl tanımlarsınız?

Rahat, şık ve bolca aksesuarlı.



Bu yılın trendleri sizce hangi ürünler üzerinde yoğunlaşacak?

Sezonun olmazsa olmazı terlikler, korseler, nakışlı yamalı işlemeli Jean ve denim ceketler, oversize gömlekler, bağcıklar, romantik elbiseler ama en önemlisi de alakasız parçaları üst üste giyip çıkmak olacak.



Takipçilerinize sürprizleriniz olacak mı?

Tabii ki, her zaman! Yeni seyahatler, yeni projeler ve yeni işbirlikleri geliyor, takipte kalmayı unutmayın.



Yazmak ne ifade ediyor sizin için?

Aklımdan geçenleri sözcüklere dökmek ve paylaşmak gerçekten çok keyifli bir his.

Takipçi sayısı nasıl artıyor sizce?

Herkesin sahte beğeni ve takipçi satın alarak işi çözdüğü bir dönemde ben hala organik olandan yanayım. Az ve öz olsa da kendi kitlenizi yaratın. Belli bir ritüelde kaliteli ve özgün içerikler girin, bir tarz oluşturun. Bakış açınız, tonlarınız, giydikleriniz kimseninkilere benzemesin ve en önemlisi de samimi olun.



Artık blog yazmak, Instagram’da hesap açmak neredeyse herkes için olmazsa olmaz bir durum halini aldı… Peki herkesin benzer alanlarda var olduğu bu sosyal platformlarda farklı olmak için neler yapmak gerekiyor sizce?

Ortaya özgün ve kaliteli içerik koymak sizi farklılaştıracaktır. Herkesin güçlü olduğu yönler farklıdır, önemli olan onu ortaya çıkarmak ve en iyi şekilde paylaşmak… Çok iyi yemek yapıyor olabilirsiniz ama onu en güzel haliyle çekip paylaşamadıktan sonra diğerlerinden bir farkınız olmayacaktır. İyi olduğunuz yönlerinizi ortaya çıkarın, eksik yönlerinizi geliştirin.



Yakın dönem proje ve hedeflerinizden bahseder misiniz?

İnsanların bakıp ilham alabileceği, trendlerden herkesten önce haberdar olabileceği bir platform olmayı hedefliyorum. Bir de kendi adıma marka kurma çalışmalarım devam ediyor.