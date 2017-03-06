Baharı müjdeleyen cemreler düştü, havalar ısınmaya başladı… Güneş yüzünü göstermeye başladıkça ruhumuzu da coşkusu kapladı… Bu bahar enerjisine ortak olacak capcanlı, dolu dolu bir sayıyla sizlerleyiz…

İlk kapak çekimini bizimle gerçekleştiren Aslışah Alkoçlar, büyüleyici güzelliği ve zarafetiyle objektiflerimizin karşısına geçti… Pera Palace Jumeirah’ta gerçekleşen keyifli çekimimizde sorduğumuz sorulara tüm içtenliğiyle cevap veren Alkoçlar’ın enerjisinin ve samimi hallerinin yansıdığı renkli kareler MAG Özel sayfalarımızda…

Mart ayının 8. günü… Kadınlarımızın günü… Hayatın en önemli rollerini, en büyük sorumluluklarını üstlenen kadınları bu özel günlerinde unutmuyoruz… Dünya Kadınlar Günü’ne özel olarak hazırladığımız içeriğimizde Türkiye’de çeşitli sektörlerde büyük başarılara imza atmış iş kadınlarının başarı serüvenlerini dinliyoruz… Aysu Yavuz, Burcu Cesur, Burcu Hattat, Dida Kaymaz, Ece Şirin, Füsun Şener, Nihan Karaçam Salkaya, Serra Türker, Zeynep Ilıcalı, ve Zeynep Karakaya’nın iş ve aile hayatlarındaki başarı hikayeleri hepimize örnek olacak…

Toplumların en önemli bağlarından olan kültür ve sanatı yaşamak ve yaşatmak isteyenler için hazırladığımız MAG Kültür-Sanat özel içeriğimizde sizleri entellektüel bir dünyaya davet ediyoruz… İstanbul ve Ankara’daki sergilerden en renkli karelerle değerli ressamlarımızın ve yazarlarımızın röportajları sizleri sanat dolu bir yolculuğa çıkaracak…

“Var Mısın Yok Musun?” yarışmasında başlayıp “Survivor”da evlilikle noktalanan bir aşkın başrollerini paylaşan Hakan-Gizem Hatipoğlu, yazarımız Ceren Akdağ’ın sayfalarına konuk oldu… Mutluluğun resmini çizen genç çiftin aşk dolu karelerini sizlerle paylaşıyoruz…

Moda sayfalarımızın bu ayki konuğu, Başkent cemiyet hayatının güzel isimlerinden Olga Kalemci idi… Panora Alışveriş ve Yaşam Merkezi’nde keyifli bir alışveriş gününde buluştuğumuz Kalemci’nin rengarenk kombinlerine bayılacak, dünyaca ünlü markaların sezona damgasını vuracak tasarımlarına gardırobunuzda yer vermek isteyeceksiniz…

Baharı karşıladığımız bu günlerde, son bir kayak kaçamağı yapmak isteyenleri yazarımız İpek Gençer, güneşin en bol olduğu, karın henüz güzelliğinden ve sıkılığından bir şey kaybetmediği, doğanın yeşilini ve huzurlu beyazlığını bir arada yaşayabileceğiniz sevimli kayak kasabası Bansko’ya götürüyor…

Eğlenceli kutlamalar, şık davetler, sıcak röportajlar, yazarlarımızın gündem notları ve özel içeriklerimizle sizlere hareketli bir ayı müjdeliyoruz…

Sağlık, mutluluk, aşk ve başarıyla dolu günler geçirmeniz dileğiyle…

Çoook Sevgiler