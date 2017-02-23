Kanserli Çocuklara Umut Vakfı (KAÇUV), toplumun çocukluk kanserleri hakkında bilinçlenmesini sağlamak ve hastalıkta erken teşhisin önemine dair farkındalık yaratmak adına, ünlü fotoğraf sanatçısı Mehmet Turgut’un desteği ile “Nerede Yaşam Varsa, Orada Umut Vardır” sergisine ev sahipliği yapıyor. 15 Şubat Çocukluk Çağı Kanseri Farkındalık Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen “Nerede Yaşam Varsa, Orada Umut Vardır” isimli fotoğraf sergisinin açılışı 22 Şubat Çarşamba günü İstanbul Biz Cevahir Otel’de, fotoğraf karelerinde de yer alan ünlü isimlerin katılımıyla gerçekleşti.