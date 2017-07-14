Fiat, Ankara’nın iş ve sanat dünyasının önde gelen isimlerini, 124 Spider modeli ile buluşturdu.

Fiat’ın Ankara’da faaliyet gösteren bayileri Ali Uğurlu, Ankara Oto, Birmot, Kartaş ve Tan Oto’nun organizasyonuna, Tofaş adına Ankara Bölge Müdürü Gürhan Paşolar da katılım gösterdi. Vesperna Restaurant’ın girişinde sergilenen Fiat 124 Spider’ların yanı sıra klasik bir Fiat 1500 de konukların ilgi odağı oldu. Yaklaşık 250 kişinin buluştuğu özel gecede, Beril Çavuşoğlu, Tuba Üstün, Nilgün Tonta, Tahir Yılmaz gibi tanınmış simalar da yer aldı. Gecede kısa bir konuşma yapan Tofaş, Ankara Bölge Müdürü Gürhan Paşolar Fiat 124 Spider’ın yeniden doğuş hikayesine değinirken, yaklaşık 50 yıl önce otomobil tutkunlarıyla buluşan ilk nesil 124 Spider modelinin, özgün tasarım mirasını yansıtan yeni jenerasyon 124 Spider hakkında da bilgiler verdi. Fiat’ın Ankara’da ve Türkiye otomotiv pazarındaki konumundan da bahseden Paşolar, Ankara’da faaliyet gösteren Fiat bayileri; Ali Uğurlu, Ankara Oto, Birmot, Kartaş ve Tan Oto’ya da katkılarından ötürü teşekkür ederek sözlerini noktaladı. Özel gecenin davetlileri, Vesperna Restaurant’ta sergilenen Fiat 124 Spider’ı yakından inceleme fırsatı da bulurken, aynı zamanda otomobili test ederek, benzersiz roadster sürüş keyfini de yaşadı.