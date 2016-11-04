Yüzünü ilk kez 84. Uluslararası Cenevre Otomobil Fuarı’nda gösteren Jeep Renegade, dünya genelinde hızla büyüyen Jeep markasının yeni amiral gemisi oldu.

Renegade, yakıt verimliliğinin yanında, off-road özellikleri ve yol tutuşuyla da gerçek bir Jeep olduğunu haykırıyor. Jeep ürün gamının dünya çapında genişlemesindeki en yeni adımı temsil eden Jeep Renegade, markanın mirası ile yenilikçi tasarım anlayışını, genç ve maceracı ruhları cezbetmek için bir araya getiriyor. Jeep® ailesinin en yeni üyesi, modern dış tasarımı ile birleşen sürüş konforunun yanında kabin içerisinde kullanılan malzeme kalitesi, dikkat çekici renkleri ve enerjik görünümü ile rakipleri arasından sıyrılıyor. Renegade’in güçlü ve agresif dış görünümü, yüksek kaliteli malzemelerle donatılan enerjik iç mekânıyla, geçmişin efsanevi 1941 Willys MB’ye dayanan MY Sky açılır tavan sistemiyle özgürlük sunuyor. Fiat Chrysler Automobiles’ın İtalyan ve Amerikalı tasarımcıları ile mühendisleri tarafından geliştirilen Jeep Renegade, İtalya-Melfi’de üretilmiş olan Jeep’in tarihindeki ilk otomobil olmasıyla da önem kazanıyor. Hem şehir içi hem de off-road sürüşüne uygun boyutunu, güçlü tarzı ve kişiliği ile birleştiren ve 1.4 litre benzinli 140 hp otomatik ve 1.6 litre dizel 120 hp motor seçenekleriyle hızlı bir giriş yapmaya hazırlanan Jeep Renegade’in 1.4 litrelik benzinli versiyonunda otomatik vites seçeneği de sunuluyor.

Fark Yaratan Enerjik Tasarım, 60’in Üzerinde Güvenlik Özelliği

Jeep’in mükemmellik anlayışını bünyesinde eksiksiz olarak barındıran Jeep Renegade, 60’ın üzerinde gelişmiş güvenlik özelliğiyle, “Sınıfının En Güvenlisi” olma yolunda sağlam adımlarla ilerliyor. Renegade, yenilikçi teknolojik özellikleri, 5 inçlik dokunmatik ekran multimedya komuta merkezine sahip ileri UConnect sistemi, kişiselleştirilebilir 5 inçlik renkli TFT teknolojili göstergeleri, Bluetooth, USB girişi sağlayan eğlence sistemiyle de fark yaratıyor. Jeep’in özgün tasarım anlayışı, işlevsellik ve off-road uzmanlığının kombinasyonunu en mükemmel şekilde yansıtan Jeep Renegade, markanın mirası ile yenilikçi tasarım anlayışını, genç ve maceracı ruhları cezbetmek için bir araya getiriyor. Şerit İkaz Sistemi, gelişmiş Acil Fren Sistemi, Arka Park Sensörü 5 inç TFT Teknolojili göstergeler, 17 inç Alüminyum Jantlar, karartılmış Arka Camlar, Xenon Farlar ve Yağmur Sensörü limited versiyonunda standart olarak sunuluyor. Güçlü ve agresif dış görünümünün yanında, enerjik iç mekânı, yüksek malzeme kalitesi ve birbirinden cazip gövde rengi seçenekleriyle tamamen geçmişi efsanevi 1941 Willys MB’ye dayanan Jeep’in özgürlük anlayışını eksiksiz yansıtıyor. Yedi slotlu ızgarası ve farklı renkli “kalkan” çerçevesiyle ilk görüşte, “tam bir Jeep” olduğunu ispatlayan ve Jeep Wrangler’ın DNA’sını taşıyan Renegade; güçlü lastikler, geniş çamurluk formu, kapıya monte edilmiş yan aynaları ve ikonun yarım kapılarını hatırlatan kalkık kemer hattı ile de fark yaratıyor. Wrangler’ın klasik sert tavanına selam gönderen siyah tavan seçenekli karartılmış gün ışığı açıklığı da Renegade’in modern görünümüne katkıda bulunuyor.