Türk Japon Vakfı tarafından organize edilen ‘Arpyamatolia’ isimli konserle yeni yıl kutlandı.

Türk Japon vakfının girişimiyle düzenlenen ‘Arpyamatolia’ isimli konser ile yeni yıl kutlandı. Türk ve Japon sanatçıların birlikte verdiği konser adeta bir kültür ve sanat gösterisine dönüştü. İki ülkenin ezgileri, kültürleri ve değerleri davetlilerin beğenisine sunuldu. Konsere Japonya Ankara büyükelçisinin yanı sıra Türk ve Japon konuklarda katıldı. İki ülkenin binlerce yıllık kültürünün sentezlendiği geceye katılan misafirler konser bitiminde sanatçıları dakikalarca ayakta alkışladı.