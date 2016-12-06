Lüks İtalyan saat markası Officine Panerai, dünyada yalnızda 50 adet üretilecek olan Special Edition Blue Dial Luminor 8 Days Red Gold’un dünya prömiyerini İstanbul’da gerçekleştirdi.

Officine Panerai, deniz ve denizcilikle olan kuvvetli bağlarını taçlandırdığı; ve deniz mavisi ve gün ışığının buluşmasıyla ortaya çıkan büyüleyici rengi yansıttığı kadranlarıyla öne çıkan Blue Dial Koleksiyonu‘na ait en özel modelini, 05 Aralık Pazartesi akşamı Park Şamdan & The Bar’da verdiği özel yemek davetiyle tanıttı. Dünyada yalnızca 50 adet üretilecek olan Special Edition Blue Dial Luminor 8 Days Red Gold – 44mm, bu özel davetle ilk kez görücüye çıktı.