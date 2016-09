Moda sihirbazı, yaratıcı yönetmen, fotoğrafçı, DJ, İtalya’nın dahi çocuğu, tasarımcı Marcelo Burlon yaratıcılık sınırlarını bu kez CASIO G-SHOCK için zorluyor.

Darbeye dayanıklı ürünleri farklılaşan tasarımlarla bir araya getiren CASIO G-SHOCK bu kez ilhamını yaratıcı yetenek Marcelo Burlon’dan alarak karşımıza çıkıyor. Tasarımcının imzası haline gelen ikonik yılan derisi desen, Casio G-Shock saatlerle birleşerek sınırlı sayıda tutkunlarıyla buluşuyor. Ersa Saat Genel Müdürü Cent Uğurdağ ev sahipliğinde Nişantaşı Shopigo mağazasında gerçekleşen lansmanla tanıtılan yeni model, davetlilerden tam not aldı. Lansmanda 4 metre uzunluğunda canlı yılan şov ise davetlileri büyüledi. County of Milan’ın ikonik sembolü yılan derisinden ilham alınarak tasarlanan, siyah ve gri renklerden oluşan saatte yılan derisinin pullu yapısını aktarmak ve kusursuz bir görüntü yakalamak için 3D baskı teknolojisinden yararlanıldı. Her iki markanın avangard sokak modası ruhunun özgün ifadesi olarak seçilen doku adeta Marcelo Burlon’ın anavatanı Arjantin’e de bir gönderme niteliğinde.