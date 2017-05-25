İtalya Ankara Büyükelçisi Luigi Mattiolo ev sahipliği yaptı.

İtalya Büyükelçiliği’nde düzenlenen resepsiyona Büyükelçi Luigi Mattiolo ve eşi Stefania Mattiolo ev sahipliği yaptı. Resepsiyona Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan da katıldı. Resepsiyonda tarihçi profesör İlber Ortaylı, Ortadoğu İtalya Çalışmaları Koordinatörü Valeria Cannotta ve Pınar Gürer’e, Türkiye ve İtalya arasındaki kültürel ilişkilere katkıda bulunmaları, İtalyan kültürünün Türkiye’de tanıtılması nedeniyle İtalya Devlet Nişanı verildi. İlber Ortaylı konuşmasında bu nişandan dolayı büyük onur duyduğunu belirtti. Ortaylı, Türkiye ve İtalya arasındaki tarihi bağları anlattığı konuşmasında Türk ve Osmanlı tarihini tam araştırabilmek ve öğrenebilmek için mutlaka İtalyan kaynaklara bakmak gerektiğini ifade etti.