İsviçre Büyükelçisi’nin eşi Tamar Almagor, yeni yıl münasebetiyle Büyükelçilik Rezidans’ında verdiği davetle dostlarını bir araya getirdi. İsviçre Büyükelçisi’nin zarif eşi Tamar Almagor, Büyükelçilik rezidansında bir davet verdi. Yeni yılın gelişini kutlamak için düzenlenen davete Ankara sosyal yaşamının bilindik simaları katıldı. Kendilerine sunulan leziz ikramları tadan ve bol bol sohbet etme imkanı bulan davetliler keyifli birkaç saat geçirdi. Misafirlerini kapıda karşılayan ve tek tek ilgilenen ev sahibi Tamar Almagor ise güleryüzü ve samimiyetiyle tüm ilgiyi üzerine topladı.