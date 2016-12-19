İsviçre Büyükelçisi’nin eşi Tamar Almagor, yeni yıl münasebetiyle Büyükelçilik Rezidans’ında verdiği davetle dostlarını bir araya getirdi. İsviçre Büyükelçisi’nin zarif eşi Tamar Almagor, Büyükelçilik rezidansında bir davet verdi. Yeni yılın gelişini kutlamak için düzenlenen davete Ankara sosyal yaşamının bilindik simaları katıldı. Kendilerine sunulan leziz ikramları tadan ve bol bol sohbet etme imkanı bulan davetliler keyifli birkaç saat geçirdi. Misafirlerini kapıda karşılayan ve tek tek ilgilenen ev sahibi Tamar Almagor ise güleryüzü ve samimiyetiyle tüm ilgiyi üzerine topladı.
Tamar Almagor
Sevilay Helvacıoğlu
Rezan Anık
Mine Tanır Kavasoğlu
Melike Gökçe
HÜlya Topçuoğlu Kural
Gamze Önsoy Güngör,Funda Bekişoğlu
Feride Şahin
Ender Sevgi Gültekin
Duygu Sipahi, Güzin Kısaçlıoğlu
Burçak Tanrıkulu
Beril Çavuşoğlu
Ayşe Kaplan
Ahsen Demirci