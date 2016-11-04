İstanbul Tasarım Bienali öncesinde özel bir davet düzenlenerek bienal boyunca düzenlenecek etkinlikler konuklara anlatıldı.

Mikla Resaturant’ta gerçekleştirilen davetin ev sahipliğini Bülent Eczacıbaşı üstlendi. Sanatseverlerin bir arada bulunduğu bu özel davette 3. İstanbul Tasarım Bienali’nin içeriği konuşuldu. İnsanın 200.000 yıl boyunca tasarımla kurduğu ilişkiyi, arkeolojiden son teknolojiye, tıptan mimarlığa, bilimden iletişime birçok farklı alanda inceleniyor. Bienalde, 6 kıtadan 13 ülkeden 250’nin üzerindeki katılımcının 70’in üzerinde projesi yer alacak. Bienal katılımcıları arasında tasarımcıların yanı sıra mimarlar, tarihçiler, arkeologlar, koreograflar, sanatçılar ve bilim insanları da yer alıyor. Bienalde yer alan projeler, tasarımın insan hayatını, bedenini, yaşadığı gezegeni ve zamanı nasıl kökten değişikliklere uğrattığını gösteriyor. 3. İstanbul Tasarım Bienali sergileri 5 mekâna yayılacak. Bienal sergileri ücretsiz olarak Karaköy’deki Galata Özel Rum İlköğretim Okulu, Studio-X Istanbul, DEPO, Bomontiada’da yer alan Alt Sanat Mekânı ve girişin müze biletiyle yapılacağı Sultanahmet’teki İstanbul Arkeoloji Müzeleri’nde gezilebilecek.