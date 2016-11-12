JW Marriott Otel’de bulunan Genewatch lüks saat mağazası düzenlediği bir davetkle başkentli işadamlarını bir araya getirdi. İsviçre’den ithal lüks saat markalarına ilgi oldukça büyük oldu.

Aileden gelen saatçilik serüvenini devam ettiren Genewatch mağazasının sahibi Cihan Aykaç, misafirleriyle birebir ilgilenerek mağazanın marka ve model kartelasını anlattı. Lüks saatlerin yanı sıra özel üretim kalemlerinde bulunduğu mağazada düzenlenen etkinlikte iş adamları alışveriş yapmayı da ihmal etmediler. Aykaç, saatçiliğin ailesi için bir tutku olduğunu ve saatin ihtiyacın yanı sıra bir statü göstergesi olduğunu belirtti. Lüks saat sektörüne 1997 yılında Diyarbakır’da başladıklarını belirten Aykaç, dünyanın en iyi saat markalarının Genewatch mağazasında toplandığını belirtmeyi de ihmal etmedi. Mağazadaki saatlerin fiyat aralığının 5 bin ile 300 bin TL arasında olduğu öğrenildi.