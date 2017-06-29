Türk Sanayici ve İş Adamları Vakfı (TÜSİAV) ile Termal ve Sağlık Turizmi Derneği’nin (TERSAD) birlikte düzenlediği iftar daveti iş dünyasının tanınmış isimlerini bir araya getirdi.

TÜSİAV Başkanı Veli Sarıtoprak ve TERDAD Başkanı Şule Dadak Dayangaç’ın ev sahipliğinde iftar programı Swissotel Ankara’da gerçekleşti. Davete Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir ve Demsa A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Demet Sabancı Çetindoğan’ın da aralarında bulunduğu iş dünyasının tanınmış simaları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, yabancı diplomatlar ve cemiyet hayatından isimlerin de bulunduğu çok sayıda davetli katıldı. İftar yemeği öncesi yöresel dans ve davul gösterileri sunuldu.