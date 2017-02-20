Endeavor Türkiye Derneği 1.5 Milyar Dolar değerlemeye ulaşan etkin girişimcilik çalışmalarının 10. yılını Swissotel’de iş dünyası ve girişimcilerle birlikte kutladı.

Gecede Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet N. Zorlu’ya Yaşam Boyu Başarı Ödülü takdim edildi. Faaliyet gösterdiği 10 yılda, Endeavor Türkiye 3.000 girişimci adayıyla buluştu ve uluslararası seçim sürecini tamamlayan 54 girişimci şirketi temsilen 86 girişimciyi ağına dahil etti. Kurulduğu günden bu yana 160 üst düzey yönetici ve deneyimli girişimciden oluşan yerel mentor ağı, Endeavor’un girişimci destek sürecine 5.000 saatten fazla gönüllü mentorluk sağladı. Son 10 yıldır, Endeavor Türkiye topluluğunda yer alan Endeavor Girişimcileri, Türkiye’nin bugünkü yenilikçi ekonomisinde 1,5 milyar dolar üzerinde değerlemeye ulaştı. Endeavor Türkiye Girişimcilerinin %50’si 91 ülkeye satış yapıyor ve 30 ülkede faaliyet gösteriyor. Gecenin sponsorları arasında sırasıyla; Akbank, Fiba Holding, Koç Holding, Mynet, Tahincioğlu Gayrimenkul, Yemeksepeti, İyzico, Officine Panerai, Zorlu Holding, Infinity, AKG Holding ve Hürriyet yer aldı.