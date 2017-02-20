Çene Cerrahı ve Diş Hekimi Kıvanç Karadayı ile turizm sektöründe çalışan Viktoria Zabelina, Bilkent Otel ve Konferans Merkezi’nde gerçekleşen düğün ile hayatlarını birleştirdi.

Ankara’da birçok büyük şirketin mali müşavirliğini yapan Nejat Karadayı ve Nesime Karadayı çiftinin oğulları Kıvanç Karadayı ile Kırım’da turizm ile uğraşan Natalia Lanskikh’in kızı Viktoria Zabelina evlendi. Arkadaşları aracılığıyla tanışan ve ilk görüşte birbirlerine aşık olan mutlu çiftin nikah törenine akrabalar, aile dostları ve çiftin arkadaşları katıldı. İki kültüre ait örf ve adetlere sahne olan düğün töreninin organizasyonunu ise 777 Organizasyon geçekleştirdi.