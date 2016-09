‘İkimize Bir Dünya’ filminin ilk gösterimi Beyoğlu Atlas Sineması’nda yapıldı. Galası Adana Altın Koza Film Festivali’nde yapılan film konusuyla seyircisinin büyük beğenisini kazandı. En kıdemli yaşayan Yönetmen Yılmaz Atadeniz tarafından Sait Faik Abasıyanık’ın eserinden

sinemaya uyarlanan filmin başrolünü 2009’da Bulgaristan’da yapılan Best Model of the World Yarışmasında 110 ülke arasından birinci seçilen Erkan Meriç ve Best Model Türkiye 2015 birincisi Yağmur Aydan üstleniyor. Filmin Beyoğlu Atlas Sineması’ndaki gösterimine Best Model’ın Kurucusu Erkan Özerman ile birlikte birçok Best Model’de katıldı. Güzellikleriyle film gösterimini adeta gala gecesine dönüştüren Best Modeller, Yağmur Aydan ve Erkan Meriç’in performansını çok beğendiklerini ve başarılarının devamını dilediler. Erkan Özerman ise filmin ilk gösterimi için Beyoğlu Atlas Sineması’nın seçilmiş olmasını çok önemsediğini ve AVM’lerde yapılan galalardan sonra 80’li yıllarda Türk ve yabancı filmlerin galalarını gerçekleştirdiği Beyoğlu İstiklal Caddesi’ne İkimize Bir Dünya filmi ile güzel bir dönüş yapıldığını belirtti. Özerman, film gösterimi sonrasında Yağmur Aydan ve Erkan Meriç’i tebrik ederek kendileriyle gurur duyduğunu dile getirdi. Film için kamera karşısına geçen isimler arasında Köksal Engür, Zeki Şen, Güner Özkul ve Orhan Alkaya da vardı.