Sevgi Evleri’ndeki kimsesi olmayan çocukların, Suriye – Halep’ten gelen göçmen çocukların, Down Sendromlu ve Otizmli çocukların kendilerine özel bir gün ayırarak gönüllerince eğlenebilmeleri için Hunny Bunny Çocuk Şenliği’nin bu yıl ilki düzenlenecek… Şenliğin ortaya çıkış hikayesini proje ortakları Burcu Hattat ve Özge Peker ile proje destekçileri Ebru Dinç ve Pervin Ersoy’dan dinliyoruz…

Hunny Bunny Çocuk Şenliği’nin ortaya çıkış hikayesini ve projenin amacını sizden dinleyebilir miyiz?

BURCU HATTAT: Böyle bir şenlik 2014 senesinde, kafamda oluşturduğum ve bir-iki dostumla paylaştığım bir projeydi. Kendim de üç çocuk annesi olduğum için, onlar için düzenlenecek her türlü aktivitenin onları ne kadar mutlu ettiğini biliyorum. İki ay önce tekrar bu projeyi gündeme getirdiğimde, sevgili Özge Peker’den de, “Benim için de çok iyi bir proje” cevabını alınca; ortak olarak bu yola çıktık. İkimizin yanı sıra, sevgili Pervin Ersoy ve Ebru Dinç de bu projeye sıcak bakınca, çok güzel bir ekip oluşturduk.

Proje ile gerçekleştirmek istediğimiz amacımız; Sevgi Evleri’mizdeki kimsesi olmayan çocuklarımızın, Suriye – Halep’ten gelen göçmen çocuklarımızın, Down Sendromlu ve Otizmli çocuklarımızın, o günü kendilerine özel bir gün olarak ayırması. Ayrıca, bu işin öncelikli olarak bir Sosyal Yardım Projesi olması, hepimizi daha da heyecanlandırdı ve 18 Şubat için geri sayıma başladık.

Proje kapsamında kaç çocuğu ne gibi eğlenceler ile buluşturmayı hedefliyorsunuz?

ÖZGE PEKER: Hunny Bunny Çocuk Şenliği’nin bu sene ilki yapılacak ve her sene bir klasik haline gelerek çocukların vazgeçilmezi olacak. CVK PARK BOSPHORUS HOTEL’in büyük balo salonunun tamamını, çocuklar için dev bir oyun arenasına dönüştürüyoruz. Salon içerisinde şişme oyun parkları, rodeo, zıpla yapış gibi keyifli oyun alanları ile birlikte, Disney, Çizgi Film ve Masal kahramanları da bizim şenliğimizde yer alacak. Eğlencenin yanı sıra, özellikle Hunny Bunny Çocuk Şenliği’nde atölye programlarına da yer verilecek.

Hunny Bunny Çocuk Şenliği’nin amacı, tüm çocuklarımıza eğlence hakkını vermek ve de yaşatmak. 18 Şubat günü Sevgili Monik İpekel’in desteği ile Down Sendromlular Derneği’nden, Tohum Otizm Vakfı’ndan, Sevgi Evleri’nden ve Göçmen çocuklarımızın da içinde bulunduğu 200’e yakın miniğimiz Hunny Bunny Çocuk Şenliği’ne katılım gösterecek. Tüm gün, onların zaman zaman öğrenerek, zaman zaman da eğlenerek ama hepsinden önce bol kahkahalı bir gün geçirmeleri için, bütün gücümüzle çalışıyoruz.

Projeyi Togem-Der ile yürütüyorsunuz? Togem-Der çalışmaları hakkında bilgi verir misiniz?

PERVİN ERSOY: Togem-Der’in “Anasınıfsız Okul Kalmasın” projesi bizleri çok heyecanlandıran bir proje olarak karşımıza geldi. Togem-Der yetkilileri ile yaptığımız görüşmede, Çocuk Şenliği olarak yapacağımız organizasyonumuzda, onlarla birlikte yürümenin çok daha anlamlı olacağını düşündük. Yaklaşık 700 anaokulu açan Togem-Der, Türkiye çapında, inanılmaz bir başarıya imza atmıştır. Sevgili Saadet Gülbaran’ın da bizimle birlikte olması ve bizi desteklemesi, bizleri çok mutlu etti. Biz de bu proje için daha çok çalışıp elimizden gelenin en iyisini yapmaya gayret ediyoruz.

Dört kadın olarak bu projeye başladınız… Nasıl bir görev dağılımı yaptınız?

BURCU HATTAT: Evet projede dört kişiyiz. Özge hanım ve ben proje ortağıyız. Pervin Hanım ve Ebru Hanım proje destekçilerimiz. Hepimiz, elimizden geldiğince ve gücümüzün yettiğince, bağlantılarımızı kullanarak en iyisini yapmak için uğraşıyoruz.

Eğitici ve öğretici atölye programları demiştiniz… Bunlardan bahsedebilir misiniz?

EBRU DİNÇ: Hunny Bunny Çocuk Şenliği olarak yola çıktığımız ilk andan itibaren, birbirinden değerli firmalarımız da bize destek verip yanımızda oldular. Çocuk Atölyeleri kısmında Dr. CHOCOLATE Cup-Cake atölyesiyle, Arzu Kaprol t-shirt boyama / Moda atölyesiyle, Lion Diamond / Takı Tasarımı Atölyesiyle, 37 Sanat Merkezi /Müzik ve Sanat atölyesiyle, Gymboree /Oyun Atölyesiyle, Code Concept / Pizza atölyesiyle katılım gösterecekler. Aynı zamanda, sosyal sorumluluk projesi kapsamında Dünya Göz Hastanesi, çocuklarımızın göz taramalarını, Swiss Dent Zorlu Center da onların diş taramalarını yaparak bize destek olacaklar. Çocuklarımızın eğlence aktiviteleri ise Enjoy Organizasyon ile gerçekleştirilecek.

Şenliğinizde yer alacak olan sanatçılardan da biraz bahsedebilir misiniz?

ÖZGE PEKER: Hunny Bunny Çocuk Şenliği’nde, sosyal sorumluluk projesi kapsamında, sevgili Muazzez Ersoy, Seda Sayan, İpek Açar ve İskender Paydaş Orkestrası, Linet, Derya Uluğ, Simge gibi birçok değerli sanatçımız da çocuklarımızla birlikte; hem sahne alarak hem de vakit geçirerek bize destek olmayı seve seve kabul ettiler.

Çocuklar eğlenirken büyükleri de unutmamışsınız… Onları ne gibi aktiviteler bekliyor?

BURCU HATTAT: Çocuklar, şenliğimizde eğlenirken, büyüklerimize de fuaye alanında, keyifle dolaşıp alışveriş yapabilecekleri bir alan yarattık. Alışveriş alanımızda keyifle gezebilecekleri 50 farklı stand olacak. Hem kendileri hem de çocukları için projemize destek kapsamında yetişkinleri de bekliyoruz.

Son olarak eklemek istedikleriniz…

ÖZGE PEKER: CVK Park Bosphorus Otel, Link Line Event, Element İnşaat A.Ş., Maxx Royal Hotels, Hattat Holding A.Ş., Braun, Sarelle/Zumas, Confetti Organizasyon ve Enjoy Organizasyon gibi değerli firmalarımız, 18 Şubat 2017 Cumartesi günü yapılacak olan Hunny Bunny Çocuk Şenliği’nde, her şeyin çocuklarımız için en özel ve en güzel şekilde hazırlanması ve çocuklarımızın unutamayacakları bir gün yaşayabilmeleri için yanımızda oldular.

Hunny Bunny Çocuk Şenliği’ne tüm ailelerin, çocukları ile birlikte katılım gösterip, bize destek vermesi, hem kendi çocuklarının hem de katılım gösterecek olan diğer çocuklarımızın harika bir gün geçirmelerine katkıda bulunmaları açısından çok önemli. Hepimiz için bu projenin amacı ve hedefi; çocukların mutluluğu. Artık, sadece 23 Nisan’da değil her yıl Hunny Bunny Çocuk Etkinlikleri’nde de çocuklar kendilerini gün boyunca inanılmaz mutlu ve keyifli hissedecekler.