İlkbahar Mahallesi’nde yeni açılan ve farklı konseptiyle oldukça ilgi toplayan Hüma Köşk şık bir davete ev sahipliği yaptı.

Farklı konseptiyle ve dekorasyonuyla Ankara’da kısa zamanda organizasyonların vazgeçilmez mekanı haline gelen Hüma Köşk şık bir davete ev sahipliği yaptı. Sibel Dedeoğlu ve Kadriye Topçuoğlu’nun ev sahipliğinde gerçekleşen davette İstanbul’dan gelen misafirler ağırlandı. Hoş bir sohbet havasında gerçekleşen davette ev sahibi Sibel Dedeoğlu’na misafirleri doğum günü sebebiyle bir süpriz düzenleyip pasta kestiler ve doğum gününü kutladılar. Keyifli bir kaç saat geçiren misafirler Hüma Köşk’ün leziz ikramlarından oldukça memnun kaldıklarını belirtirken mekanın sahipleri Tülay Akın ve Bilge Apaydın’a da teşekkür etmeyi ihmal etmediler.