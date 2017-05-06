Avukat Ali Abacıoğlu ve Miray Erkin Bilkent Otel ve Konferans Merkezi’nde gerçekleşen düğün töreniyle dünyaevine girdiler.

İş ortamında başlayan ilişkilerini muhteşem bir düğün töreniyle taçlandıran genç çiftin bu mutlu günü yakın arkadaşları, akrabaları ve aile dostlarının katılımıyla gerçekleşti. Abacıoğlu-Erkin Hukuk Bürosu’nda çalışan genç çiftin 5 sene önce başlayan aşkları Kasım ayında nişan töreniyle Mayıs ayında ise evlilikle taçlandı. Çift evlilik münasebetiyle hukuk bürosunun adını da Abacıoğlu Hukuk Bürosu olarak değiştirmeye karar verdi. Amerika seyahatinde evlenme kararı alan genç çift balayı için ise Dubai’yi tercih etti.