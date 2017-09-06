Hindistan’ın bağımsızlığının 70. yıldönümü kutlamaları kapsamında ‘Kuchipudi’ isimli yöresel dans gösterisi düzenlendi. Hindistan’ın kültürel çeşitliliğini temsil eden gösteriye bir çok dans sever ve diplomatik misyon temsilcileri katıldı.

Hindistan’ın 8 temel klasik dans türünden birisi olan Kuchipudi dansı CerModern Sanatlar Merkezi’nde düzenlenen resitalle sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Hindistan’ın Ankara Büyükelçisi Rahul Kulshreshth ev sahipliğinde gerçekleşen dans resitali Hindistan ve Türkiye Milli Marşlarının okunmasıyla başladı. Davet bir Hindistan geleneği olan lamba yakımıyla başladı. Büyükelçi Rahul Kulshreshth lamba yakımınının gerçekleştirilmesinin ardından açılış konuşması gerçekleştirildi. Büyükelçi, Hindistan’ın yöresel dansı olan “Kuchipudi”nin Hindistan’ın güneyinde bulunan Andhra Pradesh kentinde ortaya çıktığını ve geçmişinin milattan önce 10. yüzyıla kadar dayandığını söyledi. Büyükelçi Rahul Kulshreshth, “Klasik Hint dansı izleyicilerimizi eğlendirirken bir yandan da mitolojik unsurların kuşaktan kuşağa aktarılmasına yardımcı olmaktadır” ifadelerini kullandı.