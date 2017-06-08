İstanbul Hilton büyük bir buluşmaya imza attı. Sanat otellerine bir zincir daha eklendi.

Sanat camiasının 3 önemli galerisi AYA, RC ve PART Galerileri yollarını Hilton’da birleştirdiler. ARP GALLERY

Bu üç galerinin ortaklığından doğdu ve Hilton’da buluştu.

24 Mayıs Çarşamba günü İstanbul Hilton’da açılan ARP Galerinin üç ortağı Rahmi ÇÖĞENDEZ, Yuliya ERGENE ve Pınar KANBER otellerin artık sanatı da ağırlamasının Kültür ve Turizmin birlikteliğine yeni bir boyut kazandıracağını ve sanatın her yerde ulaşılabilir olmasının sanat adına büyük bir adım olacağını söylediler. Bu projenin tüm otellere örnek olması temennisinde bulundular.

Aya galerinin sahibesi Yulia ERGENE halen Pak Levent Dedeman ve mövenpick otelde Aya Gallery’i işletmektedir.

Pınar KANBER ise Part Gallery olarak Bostancı Dedeman’da faaliyet göstermektedir.

RC’nin sahibi Rahmi ÇÖĞENDEZ Ankara Bilkent Sanat Sokağı’ndaki galerinin yanı sıra Rc Müzayede ve İstanbul Gayrettepe Dedeman Galeriyi yönetmektedir. AVMlerden sonra otellerde sanatı ağırlaması, ulaşılabilir olması yalnız sanatı değil Türk turizmini de büyük bir faydası olacaktır.

Üç ortağın ortak misyonu, Arp adı altında kurulan ve Hilton merkezli bu galeriyi tüm dünyaya açmak.