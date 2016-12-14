Geçtiğimiz yıl ilkini gerçekleştirdikleri “Star Projekt Alışveriş Şenliği” projesinde başarıyı yakalayan Sema Çelebi ve Mehmet Köymen projenin ikincisini Shangri-La Bosphorus’ta gerçekleştirdi. Etkinlikte birbirinden ünlü markalar stant açarken “Star Projekt Alışveriş Şenliği” girişinden ve açık arttırmadan elde edilen gelir Türkiye Yardım Sevenler Derneği tarafından Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul Ve Yetimleri Derneği’ne bağışlandı. Etkinlikte gerçekleşen açık arttırmayı Deniz Akkaya yönetirken stant açan markaların bağışladığı ürünler açık arttırmayla satışa sunuldu. Türkiye Yardım Sevenler Derneği Başkanı Saadet Suyolcuoğlu yaptığı konuşmada “Büyük Önder Atatürk’ün kurduğu, adını verdiği ve 88 yıldır hiç aralık vermeden hizmet eden tek derneğiz. Eğitim, çocuk, sağlık, gaziler, otist çocuklar ve yaşlılar gibi her konuda destek veriyoruz. Böylesi değerli insanlar ve kurumlar oldukça ülkemize Yüce Önderimizin gösterdiği yolda hizmetimize devam edeceğiz.” dedi.