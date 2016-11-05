Doktorluk mesleğinde önemli başarılar yakalamış Ebru Zülfikaroğlu sosyal medyada anne kimliğiyle yüz binlerce takipçiye ulaştı… Beğeniyle takip ettiğimiz güzel anne ve çocukları ile Ankamall Alışveriş Merkezi’nde gerçekleştirdiğimiz keyifli alışveriş gününden kareleri ve samimi sohbetimizi sizlerle buluşturuyoruz…

Spot: Önce Genel Cerrahi Uzmanlığı ardından Kadın Doğum Uzmanlığı…

Spot: Gelişen çocuklarım için arşiv özelliği taşıması nedeniyle açtım sosyal medya hesabımı…

Spot: Ne kadar samimi ve içtenseniz o kadar güzel geri dönüşler oluyor…

Spot: takipçilerimin %79’u kadın, %21’i erkek ve 25-34 yaş grubu açık ara önde…

Sizi kısaca tanıyıp farklı sektörlerdeki iş tecrübelerinizi ve ardından sonra sosyal medya fenomeni olma öykünüzü dinleyebilir miyiz? Nereden aklınıza geldi çocuklarınızla birlikte bir hesap oluşturmak?

Doktor olarak biraz uzun bir kariyer hayatım oldu. Önce Genel Cerrahi Uzmanlığı ardından Kadın Doğum Uzmanlığı… Oldukça yoğun, yorucu ve özverili geçen iş hayatımdan sonra, ABD’de Yale Üniversitesi’ndeki çalışmalarım ve Erzurum’daki doğu hizmetimin ardından Ankara Çankaya’da kendi kadın doğum kliniğimi açabildim. Ve çok şükür ki; her gün büyük bir huzur içinde kliniğimde hastalarıma hizmet verebiliyorum. Kliniğimde spesifik olarak vajinismus ve genital estetik ile ilgili çalışmalarımı gerçekleştiriyorum.

Sosyal medya ise, artık günlük hayatın bir parçası. Bunu kabul etmek gerek. Herkes gibi ben de instagram hesabımı her gün değişen ve gelişen çocuklarım için arşiv özelliği taşıması nedeniyle açtım. Ancak her gün hayatımdan bir kare paylaşarak hayatıma yeni dokunuşlar ve renklerin kattığına tanık oldum. Bu kurgulanmış bir süreç değildi tabii ki… Zamanla bu değişimlere tanık oluyorsunuz ve zamanla sizi takip eden insanların pozitif duygu ve enerjilerinin hayatınıza güzel ivmeler kattığına şahit oluyorsunuz. Kocaman bir aile gibi hissettiriyor. Bu da günlük hayatımda motivasyonumun hep yüksek kalmasına neden oluyor.

Hemen hemen herkes sosyal medyada olma sevdasında bu aralar… Bu alanda başarılı olmak ve takipçi kazanmak için neler yapmak gerekiyor?

Hiç çok takipçim olsun gibi bir kaygı taşımadım işin doğrusu. Bana göre bu işin temeli samimiyet. Bunu da asla kurgulayamazsınız. Ne kadar samimi ve içtenseniz o kadar güzel geri dönüşler olacağından eminim.

Ses, ışık, montaj gibi tüm detaylarla kendiniz mi ilgileniyorsunuz, yoksa birlikte çalıştığınız profesyonel bir ekibiniz var mı?

Maalesef böyle bir ekibim yok. İşin doğrusu; fotoğraf makinem bile yok, hala cep telefonumla fotoğraflarımı çekiyorum. Tabii ki güzel ve kaliteli fotoğraflar çekmeyi ben de çok istiyorum ama sanırım öncesinde eğitim almam şart. Profesyonel bir ekip, ses, ışık, montaj gibi detayları sosyal medya çok da önemsemiyor bence.

Oranlara baktığınız zaman takipçi kitlenizi daha yoğun olarak kimler oluşturuyor?

Instagram’ın sunduğu istatistiklere göre takipçilerimin %79’u kadın, %21’i erkek ve 25-34 yaş grubu açık ara önde. Çok güzel dostluklar da kurdum sosyal medya vasıtasıyla. Gerçekten farklı farklı pencerelerden hayata bakmak, farklı düşünce ve yaşam şekillerine tanık olmak beni mutlu ediyor. Çoğuyla aile gibi hissettiğiniz bağlar kuruluyor. Bu da çok büyük bir zenginlik bence.

Çocuklarınızla iletişiminiz nasıl? Birlikte nasıl zaman geçiriyorsunuz, neler yapmaktan keyif alıyorsunuz beraber?

Benim de eşimin de yoğun bir iş hayatımız olsa da çocuklarımız için mutlaka kaliteli bir paylaşım zamanımız oluyor. Can; 4 yaşında ve okula gidiyor, çok sosyal ve sevecen bir kişiliği var. Evde çoğu zaman onun kurguladığı senaryonun bir parçası oluyoruz ve onu seslendiriyoruz. Babasından ayrı benimle de günlük bir aktivite programı oluyor ve onu uyguluyoruz. Naz da henüz 7 aylık ama Can’ı müthiş bir hayranlıkla izliyor. Can’ın ifadesiyle Naz, dünyada en fazla abisini seviyor. Naz’ın da algılarını genişletmeye yönelik oyunlarımız oluyor ama ikinci çocuklar bence bu konuda son derece şanslılar.

Bu keyifli alışveriş gününde modaya değinmeden geçmeyelim… Tarzınızı nasıl tanımlarsınız, gardırobunuzun vazgeçilmez parçaları nelerdir?

Spor-şık diyebiliriz. Son yıllarda; öncelikle rahat olmasına özellikle dikkat ediyorum sanırım. Önceleri, her gün topuklu ayakkabılar giyiyor, daha çok özen gösteriyordum ama artık kesinlikle rahat ve spor-şık dediğimiz tarzda giyiniyorum. Kullandığım aksesuar ve kıyafetler gün içindeki koşturmalarıma engel olmasın istiyorum. Gardırobumda mutlaka jean pantolonlar vardır. Mont ve ceketlerimde de yine spor kesimler ağırlıklıdır. Modayı tabii ki takip ediyorum ama çok popüler markaların ürünlerini birebir kombin yapmıyorum. Onun yerine çok farklı detaylar içeren kombinleri bir araya getirip bir bütün oluşturmayı daha keyifli buluyorum. Böylece daha özgün bir giyim tarzı yakalayabiliyorum.