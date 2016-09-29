Hareketli parçalarıyla müzik severlere keyifli anlar yaşatan Simge Sağın ile Next Level Alışveriş Merkezi’nde gerçekleştirdiğimiz sıcak röportajı sizlerle buluşturuyoruz…

Simge Sağın’ı biraz yakından tanıyabilir miyiz?

İstanbul’da Kurtuluş semtinde doğumluyum. İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuarı’nda Klasik Türk Müziği eğitimi aldım. Meslek hayatıma okulum devam ederken Yaşar, Zeynep Dizdar, Gülşen, Serdar Ortaç gibi sanatçılara back vokallik yaparak başladım. Devamında altı şarkılık maxi single yaptım. Sırasıyla; Bip Bip, Miş Miş, Yankı ve son olarak da Kamera ile müzik kariyerime devam ediyorum.

Yeni bir albüm hazırlığı var mı?

Yeni albüm hazırlığımız var. Son dönemde ona yoğunlaşmış bulunmaktayız. Türkiye’nin sevdiği, birbirinden güzel besteci ve söz yazarından şarkılar aldık. Kendi bestelerimizin de olacağı çok özel bir albüm sizleri bekliyor.

Farklı tarzlarla albüm yapmayı düşünüyor musunuz?

Aklımda farklı tarzlarda müzik yapma fikri hep vardı. Klasik Türk Müziği bölümü mezunu olduğum için belki böyle bir çalışma yapabilirim. Onun dışında ilerleyen zamanlara jazz müzik de olabilir.

Kariyerinizi kendi gözünüzde değerlendirdiğinizde kendinizi nerede görüyorsunuz?

Yapmak istediğim müzikte kariyerime devam ediyorum. Daha başarılı olmak için daha çok çalışmam gerekiyor. İyi şarkılar yaptığımı düşünüyorum, severek dinlendiğini görüyorum. Gayet keyifli bir noktadayım ama bunu daha profesyonelce ve daha yukarı taşıyacak şekilde çalışmalar olacak hayatımda. Ama bunu benim yerime başkalarının söylemesi daha güzel olur tabii ki…

Ankara seyircisi hakkındaki düşünceleriniz nelerdir?

Uzun yılllar Ankara’da müzik yaptım. Ankaralılar’ın müziği çok sevdiğini, iyi bir dinleyici kitlesi olduğunu, sanatçıya çok değer ve kıymet veren bir şehir olduğunu düşünüyorum. Ankara’da konser vermek benim için çok keyifli. Çünkü, uzun zaman önce albümüm yokken beni tanıyan Ankaralılar’ın, artık benim bilinen şarkılarıma da eşlik ediyor olması beni çok mutlu ediyor. Bu yüzden Ankara’da konser vermeyi çok seviyorum.