New York Fashion Week’in en büyük şovuna imza atan Hakan Akkaya, milli gururumuz oldu.

Türkiye’nin uluslararası üne sahip moda tasarımcılarından olan Hakan Akkaya, “Dünyanın en önemli moda organizasyonu olan New York Fashion Week’te; yer aldığı defilesiyle moda haftasının en görkemli şovuna imza attı. Victoria Beckham, Anna Sui, Alexander Wang, Tommy Hilfiger, Ralph Laurent, Vera Wang” gibi dünya devleriyle birlikte New York Fashion Week’te “Freedom” “Özgürlük” adlı koleksiyonu uluslararası moda dünyasının en çok konuşulan ismi oldu. Dünyada takip edilen bir Türk modacısının varlığına işaret edilen Hakan Akkaya, defilesinde 50 kadın, 58 erkek toplamda 108 parçalık koleksiyonuyla yer aldı. Defile de 46 yabancı model ve Türkiye’den ise ünlü top model Çağla Şikel baş manken olarak podyuma çıktı. New York moda haftasının dekorundan koleksiyonuna ve koreografisi ile en önemli organizasyonu olarak işaret edilen defileye katılan dünyaca ünlü yıldızlar güzellikleri ve zarafetleri ile geceye damgasını vurdu.