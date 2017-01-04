Ali Ağaoğlu’nun kızı Sena Ağaoğlu, iş adamı Mustafa Kırcal’ın oğlu Koray Kırcal ile dünyaevine girdi.

Ali Ağaoğlu’nun kızı Sena Ağaoğlu’nun düğünü ve gelinliği unutulacak gibi durmuyor. Sena Ağaoğlu ve Koray Kırcal çiftinin ihtişamlı düğünü Çırağan Sarayı’nda gerçekleşti. Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar tarafından kıyılan nikahın şahitleri; Hüseyin Ağaoğlu, Nurcihan Özhabeş, Mustafa Sadık Özhabeş, Ümran İnal ve Süleyman Kırcal oldu. Sena Ağaoğlu, iş dünyasından ve cemiyet hayatından tanınmış isimlerin katıldığı muhteşem törende Zuhair Murad imzası taşıyan gelinliği ile hafızalara kazındı. Serdar Ortaç’ın sahne aldığı düğünde davetliler, sanatçının en güzel şarkıları eşliğinde keyifli zaman geçirdi.