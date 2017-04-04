Güzellik ve kişisel bakım ürünlerinin “en iyileri”nin belirlendiği “Watsons Güzellik ve Kişisel Bakım Ödülleri” gecesi iş, sanat, moda ve sosyal yaşam dünyasından pek çok ünlü ismin katılımıyla Raffles İstanbul Otel’de gerçekleşti.

Watsons Türkiye Genel Müdürü Ahmet Yanıkoğlu’nun ev sahipliğinde gerçekleşen davette Yanıkoğlu tüm konuklarla yakından ilgilendi. Dünyada 17 yıldır 11 ülkede, Türkiye’de ise bu sene üçüncüsü düzenlenen ödül töreni kokteyl ile başladı. Kokteylin ardından ise, konuklar ödül töreninin gerçekleşeceği salona geçtiler. Ünlü model ve sunucu Özge Ulusoy’un sunumu ile renklenen ödül gecesinde, müşteriler ve basın mensuplarının seçimleri ile makyaj ürünlerinden saç bakım ürünlerine, erkek bakım ürünlerinden cilt bakım ürünlerine kadar belirlenen ürünlere Watsons Güzellik ve Kişisel Bakım Ödülü verilirken, 6 ayrı kategoride ise özel ödül verildi. Gecede ayrıca güzellikleri ve stilleriyle öne çıkan sanat ve cemiyet dünyasından ünlü isimlere de özel ödüller verildi.