Ankara cemiyet hayatının samimi ismi Dr. Ender Sevgi Gültekin Divan Otelde takipçileri ve sevenlerinin katılımıyla gerçekleşen bir eğitim toplantısı düzenledi.

Dr Ender Sevgi Gültekin Divan Otelde beslenme tıbbı, organik vitamin ve sağlık destekleri ile yaşının ve bedeninin iyisi olma konularında eğitim verdi. Davete Ankara cemiyet hayatından seçkin isimler katılırken Gültekin’in sunumu ve verdiği bilgiler dikkatle dinlendi. İşlenen konular hakkında detaylı bilgi sahibi olan konuklar sorunlarını Ender hanım ile paylaşmaktan kaçınmadı. Davetin sonunda Ender hanım ve katılımcılar uzun ve samimi bir sohbet gerçekleştirdi.