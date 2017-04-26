İstanbul Golf Kulübü iş birliğiyle düzenlenen Grundig Golf Turnuvası, Klassis Marmara Golf Kulübü Sahası’nda golf tutkunlarını ağırladı.

Türkiye’nin golf tutkunlarını bir araya getiren Grundig Golf Turnuvası, İstanbul Golf Kulübü iş birliğiyle Klassis Marmara Golf Kulübü Sahası’nda gerçekleşti. 176 golf tutkununun katıldığı turnuvada Erkekler Gross Birincisi Emre Telli olurken Kadınlar Gross Birincisi Serra Evrengil oldu. İki gün süren ve oyuncuların kıyasıya mücadele ettiği turnuvanın ödül töreni İstanbul Golf Kulübü Nakkaştepe Club House’ta yapıldı.