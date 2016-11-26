MOS Nişantaşı ve Wella Profesyonel iş birliğinde, “Gri Kışa Renkli Merhaba” temasıyla özel bir davet düzenledi.

MOS Nişantaşı’nın ev sahipliğinde gerçekleşen davette, Wella Profesyonel’in 2017 Kış Trendleri, Türkiye’de ilk olarak MOS Nişantaşı’nın baş tasarımcıları Erkan Uzelli ve Ali Subaşı tarafından gelen konuklarla paylaşıldı. Sanat ve sosyal yaşam dünyasından ünlü isimlerin büyük ilgi gösterdiği davet renkli anlara sahne oldu. 2017 senesinde güzelliğin yeni tanımını, bilindik cisimlerin gözle görülür özelliklerinin ötesine bakmak olarak tanımlayan Erkan Uzelli ve Ali Subaşı, “Bu sene MOS Nişantaşı olarak, dünya üzerinde yapılan önemli bir çalışmaya bizler de dahil olduk. Katıldığımız eğitimleri ve yaptığımız araştırmalara göre insanlar artık minimalist bir hayat yaşamayı tercih ediyor. Konfor olmadan lüks olmaz anlayışını biz de tercih ediyoruz ama artık cezbedici olan gözün tanımlayamadığı şeyler. Bu nedenle bu sene, soğuk ve sıcak renklerin harmonisine tanıklık edeceğiz.” dediler. Davete katılan konuklar yeni trendler dahilinde saçlarına bakım ve tasarımlar yaptırdılar.