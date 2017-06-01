Ayrancıoğlu Şirketler Grubu Yönetim Üyesi Oğuz Ayrancıoğlu ve Biyomedikal Mühendisi Ece Özcan Sheraton Ankara Otel’de gerçekleştirilen görkemli bir düğün töreni ile dünya evine girdi.

Ekim Ayında Sheraton Otel’de aile arasında bir organizasyon ile nişanlanarak evliliğe ilk adımı atan çift, davetlilerin salondaki yerlerini almalarının ardından kendileri için hazırlanan yoldan nikah masasındaki yerlerine geçtiler. Şahitler ve konuklar eşliğinde mutluluğa evet diyen çift, Tarık Sezer orkestrası eşliğinde ilk danslarını gerçekleştirdi. Gecenin ilerleyen saatlerinde Dj kabinine Can Hatipoğlu geçti. Genç çift ve konuklar gecenin geç saatlerine kadar eğlendiler. Çift balayı adresi olarak Bali’yi seçti.