Humhane Küplü Şehir Meyhanesi muhteşem bir açılış ile Ankara’ya merhaba dedi. Geceye çok sayıda iş adamı ve önemli konuk katıldı.

İşletmenin sahibi iş adamı Tamer Özkan, mekanda 1800-2017 yılları arasındaki meyhane gelişimini anlatan bir konsept uyguladıklarını söyledi. Türkçe müziklerin çalındığı mekanda konuklarla yakından ilgilenen Özkan, tüm yemeklerin ve içeceklerin titizlikle seçildiğini belirtti. Türkiye’de ilk defa uygulanan konsepti konuklar çok beğendi. Eski ve yeniyi buluşturan mekanda konuklar gecenin ilerleyen saatlerine kadar eğlendiler.