GGYD (Genç Girişim ve Yönetişim Derneği) verdiği bir davet ile yeni dernek merkezini hizmete açtı.

G.O.P. Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi üzerinde hizmet verecek olan yeni dernek binasının açılış konuşmasını Dernek Başkanı Nezih Allıoğlu yaptı.

Genç Girişim ve Yönetişim Derneği (GGYD)’nin, Uğur Mumcu Caddesi’ndeki yeni hizmet binası törenle hizmete girdi. Tamamen derneğin bütçesiyle satın alınan ve iç dekorasyonu kısa süre önce tamamlanan dernek merkezinin açılışı, siyaset ve iş dünyasının önemli isimlerini bir araya getirdi. GGYD Başkanı M. Nezih Allıoğlu ve yönetim kurulu üyelerinin ev sahipliğindeki törene çok sayıda önemli isim katıldı.