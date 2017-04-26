Dünyagöz Optik, Gentle Monster 2017 İlkbahar/Yaz koleksiyonunu gerçekleştirdiği şık bir organizasyon ile tanıttı.

Tunus Caddesi’nde yer alan Dünyagöz Optik 2017 İlkbahar/Yaz koleksiyonunu tanıttı. Tanıtıma Başkent’in önde gelen, tanınmış birçok siması ilgi gösterdi. Gentle Monster markasıyla trend olan flat camların ön planda olduğu koleksiyonu yakından inceleme fırsatı bulan davetliler bol bol gözlük deneyip aynı zamanda alışveriş de yaptılar. Murat Muratlı’nın DJ performansı ve birbirinden farklı leziz ikramlar eşliğinde gerçekleşen etkinlikte keyifli vakit geçiren konuklar yeni sezon güneş gözlüğü trendleriyle ilgili bol bol bilgi almayı da ihmal etmediler.