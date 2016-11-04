Okul mobilyalarında Türkiye’nin en nitelikli çözüm ortağı olarak tanınan Tavilo markası, doğal ahşap ürünlerini el ustalığı ve teknoloji ile bir araya getirerek görselliği ve fonksiyonelliği ile dikkatleri üzerine toplayan yeni markası Twoodesign ile bir Gentaş kuruluşu olarak faaliyet gösteren Genpaz AŞ, Ankara Siteler’de yenilenen konseptiyle yeni genel merkezinin kapılarını açtı.

Açılış; Ekonomi Bakanlığı Müsteşarı İbrahim Şenel, İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Poyraz, Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, Orta Anadolu Mobilya, Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı ve aynı zamanda Gentaş Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Kahraman, GENTAŞ Grup İcra Kurulu Başkanı Orhan Kahraman, Genpaz İcra Kurulu Başkanı Selim Kahraman ve çok sayıda davetlinin katılımı ile gerçekleşti. Türkiye’nin birçok ilinde faaliyet gösteren Genpaz bayilerinin de yoğun katılım gösterdiği açılışta yazılı ve görsel basının sektör temsilcileri de yer aldı. Açılışta ayrıca el sanatlarına yönelik görsel bir ziyafet de sunuldu. Davetlilere canlı olarak ahşap üzerine bakır işlemesi ve yine ahşap üzerine oyma sanatı sergilendi. Samimi bir ortamda gerçekleştirilen görsel şölen, katılımcılar tarafından büyük bir keyifle izlendi.