Ankara Genç İşadamları Derneği (ANGİAD)’nin Gençlik Balosu görkemli bir geceyle kutlandı. Bilkent Otel’deki baloya, ANGİAD Başkanı Emre Altındağ ev sahipliği yaptı. Gecede Berkay, şarkılarıyla Ankaralı genç iş adamlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

Bilkent Otel’de iş, siyaset ve bürokrasi dünyasının önemli isimlerini buluşturan geceye Ankara’daki önemli sivil toplum kuruluşlarının da temsilcileri katıldı. Balonun açılış konuşmasını ANGİAD Başkanı Emre Altındağ yaptı. Berkay’ın repertuarında bulunan eserleri ve diğer tüm şarkıları, baloya katılan genç iş adamları tarafından tek bir ağızdan söylendi.