Ankara Oran Rotary Kulubü ev sahipliğinde 2016-2017 Dönem Başkanı Hatice Karslıoğlu 2430.Bölge İnteract Asamblesini 12-18 Yaş aralığında bu dönem İnteract Başkan ve Sekreterlerini Limak Ambbasador Otel’de 3 gün hem eğitim hem de eğlenceli vakitler esliginde misafir etti.

9 Ayrı şehirden gelen 40 ve Ankara’dan katılan 15 gence, çok değerli konuklar ÖZGÜR AKSUNA ve ÇOŞKUN DOLANBAY ile gençlerin 2016-2017 döneminde topluma hizmet sorumluluk bilincini gelişmeye yardımcı olacak eğitimler verildi.2430.Bölge çok değerli Rotary büyükleri MURAT ÖZ ve MALİK AVİRAL gençlere Rotary ‘de geçmiş de toplum için yapılan hizmetleri ve deneyimleri paylaştı.Rotaract Bölge Temsilcisi Yeşil Çınar Karahasanoğlu da topluma hizmet etmenin ne kadar önemli olduğunu ve gençler ile üç gün boyunca hiç yanlarından ayrılmayarak hem deneyimlerini paylaştı hem de rotaryen olmanın bilincini gençlere aşıladı.İnteract Komite Başkanı ZEYNEP AKINCI Rotary nin en önemli prensibi ‘’Kendinden Önce Hizmet’’tir bilincini gençlere ne kadar önemli olduğunun eğitimini verdi.Ankara Oran Rotary Kulubü üyeleri CAN ERDOĞAN,SELÇUK BAYER,GİZEM AKAR,SIRMA ÇAPAR DİNÇER,ZEYNEP GÖKALP,FERHAN ŞEREFLİOĞLU,GÜLSEN TABAĞ,NAZLI ARAL ÇELİK,TÜLİN BAYER,ÖZGE BAYER,Ankara Rotaract Başkanı ALİ TAYGAN, 9 ayrı şehirden gelen gençlerin konaklaması ve ailelerin endişe hissetmemeleri için 3 gün süresince gençlerin sıkıntı yaşamamaları için bu süre boyunca hiç yanlarından ayrılmadı. Ankara Oran Rotary Kulubü Başkanı Hatice Karslıoğlu ve İnteract Komite Başkanı Zeynep AKINCI ile birlikte gençlerin hem eğitim hem de iyi vakit geçirmeleri için dolu dolu bir program hazırladılar.Eğitimin son günü GALA yemeği ve katılım sertifikalarını vererek gençleri memleketlerine yolcu ettiler.