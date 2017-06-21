TED Ankara Koleji Mezunları Derneği’nin Geleneksel Mezunlar Balosu, Sheraton Otelde gerçekleşti.

TED Ankara Koleji Mezunları Derneği tarafından bu yıl 49.’su düzenlenen Geleneksel Mezunlar Balosu Sheraton Otel Ankara’da gerçekleşti. Mezuniyet dönemi iki ve yedi olan TED Ankara Koleji mezunları bir araya geldi. Eski arkadaşları tekrar bir araya getiren organizasyon, düzenlenen kokteylin ardından salonun kapıları, Balkan Orkestrası eşliğinde açıldı. Sanatçı Dilan Elçi’nin de sahne aldığı Geleneksel Mezunlar Balosu konuklarına keyifli dakikalar yaşattı. Mezuniyetinin 70.yılını kutlayan Hayrunisa Sofuoğlu ve Bedia Yağız’a Komite Başkanı Yasemin Polat tarafından plaket verildi.