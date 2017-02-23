Anadolu Yakası’nın en gözde alışveriş merkezi Palladium Ataşehir, alanında başarılı ünlü isimlerin fotoğraflarının sergilendiği “Geleceğe Işık Tut” sergisine ev sahipliği yaptı.

Anadolu yakasının en gözde alışveriş merkezi Palladiium Ataşehir alanında başarılı 26 ünlü ismin fotoğraf sanatçısı Handan Bayram’ın deklanşörüne poz verdikleri “Geleceğe Işık Tut” isimli fotoğraf sergisinin tanıtım kokteyline projenin duyurulması için fotoğraflarıyla destek olan Aslıhan Güner, Boran Kuzum, Anıl Altan, Emir Berke Zincidi, Boğaç Aksoy, Burak Demir katıldı. Nefise Karatay da projeye destek amaçlı Palladium Ataşehir’deki tanıtım kokteylindeydi. Serginin amacı okulların ve maddi durumu yetersiz çocukların ihtiyaçlarına cevap vermek. Bugüne kadar binlerce okul ve öğrencinin ihtiyaçlarını karşılayan Ezgi Dilan Yüksel ve Çiğdem Kaplan tarafından kurulan platform her geçen gün çığ gibi büyüyerek çalışmalarına devam ediyor.