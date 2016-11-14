Sanat ve cemiyet dünyasından birçok ünlü isim Gc saatlerinin Pelin Kaya ev sahipliğinde Nişantaşı Nopa’da düzenlediği partide buluştu.

Ulaşılabilir lüksün simgesi Gc saatlerinin Pelin Kaya ve Saat&Saat Kurumsal İletişim Direktörü Emel Sevinç Özboy ev sahipliğinde gerçekleştirdiği parti sanat ve cemiyet dünyasından birçok ünlü ismin katılımı ile Nişantaşı Nopa’da yapıldı. Müziğin ritminin çiçeklerle göz kamaştıran dekorasyonla birleştiği partide davetliler eğlenceli anlar yaşadı. Gc saatlerinin Sonbahar/Kış 2017 koleksiyonunun, çiçeklerle harmanlanan yeni serisi Gc Floral Dream, elegan mor tonları ve sedefli kadranıyla şıklığı gözler önüne seriyor. Koleksiyonun çiçeksi çizgisi ve romantik tonları, bohem şıklıktan esinleniyor. Gc saatlerinin Türkiye distribütörü Saat&Saat, Gc’nin bu özel daveti kapsamında bir de sosyal sorumluluk projesine imza attı ve davetlilere armağan edilen lavanta keselerini Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı’nın satış kanalı Nahıl Dükkan’ın, kadın üreticilerine hazırlattı.