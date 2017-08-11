Londra merkezli OXO Investments, İngiltere’nin gayrimenkul sektörünün önde gelen isimlerinden Berkeley Group ile Londra’daki emlak projelerini, emlak piyasası alım-satım işlemleri ile ilgili bilgileri paylaştığı davetini Ayla Toprak Zengin ve eşi Ömer Zengin’in ev sahipliğinde Bodrum Palmarina’da gerçekleştirdi. Ünlü isimlerin katıldığı davette konuklara Londra’da gayrimenkul yatırımlarıyla ilgili bilgiler verildi.
Ömer-Ayla Toprak Zengin,Fahd Abu Aisha
Ömer Zengin,Erman Toroğlu,Gülşen Coşanöz
Elif İnci Aras,Ayşegül Kayabay
Elif İnci Aras
Ayşegül Kayabay
Ayla-Ömer Zengin
Ayfer Toprak Karavan