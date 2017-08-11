Londra merkezli OXO Investments, İngiltere’nin gayrimenkul sektörünün önde gelen isimlerinden Berkeley Group ile Londra’daki emlak projelerini, emlak piyasası alım-satım işlemleri ile ilgili bilgileri paylaştığı davetini Ayla Toprak Zengin ve eşi Ömer Zengin’in ev sahipliğinde Bodrum Palmarina’da gerçekleştirdi. Ünlü isimlerin katıldığı davette konuklara Londra’da gayrimenkul yatırımlarıyla ilgili bilgiler verildi.