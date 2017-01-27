Sosyal yaşam dünyasının sevilen isimlerinden Hanife Akdağ yakın dostlarını, oğulları Aycan ve Sercan Akdağ’ın geçtiğimiz aylarda yenileyerek hizmete soktuğu ‘Inari Omakase’de ağırladı.

Birbirinden özel Japon lezzetlerinin konuklara sunulduğu davette misafirler Kuruçeşme sahilinde yer alan ‘Inari Omakase’nin Sushi ve Uzak Doğu füzyon mutfağı ve Japon kültüründen ilham alan dekorasyonunu çok beğendiler. Akdağ, ülkenin yaşadığı bu zor günlerde bir araya gelmenin önemine değinerek ‘Hayatına Sahip Çık’ kampanyasına sonuna kadar destek olmaya çalışacaklarını ve hainlerin amaçlarına ulaşamayacaklarını belirtti. Akşam saatlerine kadar süren davetin sonunda katılan tüm dostlarını kapıya kadar uğurlarken misafirler nazik daveti için Akdağ’a teşekkür ederek mekandan ayrıldılar.