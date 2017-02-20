Fransa’nın yenilikçi ve lüks kozmetik markalarından Aura Chake cilt bakım ürünlerinin tanıtımı Ahsen Demirci Wellness Club’ta gerçekleştirildi. Tanıtımın ev sahipliğini Ahsen Demirci yaptı.

Dünyaca ünlü Fransız kozmetik markası Aura Chake, ürünlerini, Ahsen Demirci Wellness Club’ta gerçekleştirilen şık bir davet ile tanıttı. Uygulandığı andan itibaren etkisini göstermeye başlayan ve etkileyici bir görünüm vaat eden Aura Chake kozmetik ürünlerinin tanıtımında cemiyet hayatının seçkin isimleri bir araya geldi.