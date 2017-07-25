Fransa’nın Ankara Büyükelçisi Charles Fries’in ev sahipliğindeki geceye Milli Savunma Bakanı Fikri Işık’ın yanı sıra ABD Ankara Büyükelçisi John Bass, İngiltere Büyükelçisi Richard Moore, İtalya Büyükelçisi Luigi Mattiolo gibi çok sayıda büyükelçi ve davetli katıldı. Fries, yaptığı konuşmada, resepsiyona katılanlara teşekkür etti.

Bakan Fikri Işık ve Büyükelçi Charles Fries, konuşmalarında iki ülke arasındaki iş birliği ve ekonomik alanda yapılan anlaşmalardan bahsetti. Türkiye’de bulunan 500 Fransız şirketin 100 binden fazla istihdam sağlamaya devam ettiğini vurgulayan Fries, dünyanın bu 17. büyük ekonomisine katkı vermeyi sürdüreceklerini anlattı. Milli marşların okunmasının ardından Işık ve Fries, milli gün pastasını kesti. Gecenin ilerleyen saatlerinde DJ performansı eşliğinde eğlenen konuklar, müziğin ve güzel havanın keyfini çıkardı.