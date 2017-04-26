Kültür ve sanat alanında renkli etkinlikler arasında yer alan ve Türkiye’nin en köklü festivallerinden olan Ankara Uluslararası Film Festivali’nin açılış töreni MEB Şura Salonu’nda görkemli bir törenle gerçekleşti.

Sinema alanındaki otoriteler ve sanatseverler tarafından yakından takip edilen Ankara Uluslararası Film Festivali’nin açılış töreni görkemli bir organizasyonla yapıldı. Yoğun ilgi gören festivalin açılış daveti Hülya Koçyiğit, İzzet Günay, Hande Doğandemir, Şenay Gürler, Meltem Cumbul gibi ünlü birçok ismin katılımlarıyla gerçekleşti. Dünya Kitle İletişimi Araştırma Vakfı tarafından düzenlenen festivalin açılışında Kütle İletişim Ödülü, Sanat Çınarı Ödülü, Aziz Nesin Emek Ödülü ve Ankara Uluslaraası Film Festivali Onur Ödülleri sahiplerini buldu. Ödül töreninin ardından Babazula konseriyle devam eden etkinlikte konserin ardından ise After Parti gerçekleştirildi. 10 gün boyunca ulusal, belgesel ve kısa film yarışmaları dışında dünya sinemasının seçkin örnekleri, İspanya sinemasının öne çıkan yapımları ve Terence Davies retrospektifinin de yer alacağı 150’ye yakın filmin seyircilerle buluşacağı öğrenildi.