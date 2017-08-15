Bu yaz tatilinde hangi rotaları tercih edeceksiniz?

Bu yaz Bodrum ve Güney Fransa’da olacağım. Mutlaka birkaç günde çok sevdiğim Cunda adasına gideceğim.

Bu rotada size en çok keyif veren, plajlar, restoranlar ve eğlence mekanları…

Güney Fransa’da Monte Carlo ve St.Tropez’i seviyorum. Plajlar keyifli ama deniz asla bizim denizimizle mukayese edilmez. Mougins ve Saint Poul Devincent’de çok sevdiğim restaurantlar var.

Ne tarz bir tatili seviyorsunuz? Tekneyle açılıp denizin ortasında olmak mı? Tüm aktiviteleri bulunduğunuz ortamın içinde yapabileceğiniz bir otel konsepti mi? Yoksa her günü dilediğiniz gibi planlayabileceğiniz özgür alanınız olan eviniz mi?

Ben yazlık ev konseptinden çok gezmeyi seviyorum. Teknede sadece 1 hafta. Farklı tatil beldelerinde kısa süreli kaçışları seviyorum.

Tekneyle açıldığınızda sizi manzarasıyla büyüleyen koylar…

Marmaris civarın ve koyların tekneyle çok seviyorum. Bizim denizlerimiz tekne için çok keyifli gerçekten.

Türkiye’de ve dünyada en çok beğendiğiniz oteller…

Dünyada en sevdiğim otel konseptleri Afrika’da Lodge’lar ve Hindistan otelleri. Elbette uzakdoğuda da güzel oteller var. Aman Resort’un konseptini seviyorum.

“Herkes mutlaka keşfetmeli” diyebileceğiniz henüz çok fazla popüler olmayan bir tatil bölgesi?

Tanzanya’da safari ve deniz ayrı ayrı gidilecek iki adresi olduğu için güzel İstanbul’dan direk uçakla yakın. Tavsiye ederim. Gitmişken Kenya’da görülmeli. Ama ben Afrika’yı çok seviyorum. Herkes aynı şekilde sever mi bilemiyorum.

Tatil valizinizin olmazsa olmazları…

Güneş korumalarım…